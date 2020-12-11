Зростання цін на нафту прискорилося після початку вакцинації від COVID-19

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта зростає шостий тиждень поспіль

Нафта зросла в п'ятницю, 11 грудня, продовживши різке ралі, коли нафта марки Brent піднялася вище 50 доларів вперше з березня. Початок вакцинації від коронавірусу підтримав надії на те, що попит на нафту зросте в наступному році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,2%, до 50,36 доларів за барель до 04:27 за Гринвічем після зростання майже на 3% в четвер. Нафта WTI виросла на 0,3%, до 46,92 доларів за барель, також подорожчавши майже на 3% на попередній сесії.

Таким чином, ціни будуть рости шостий тиждень поспіль, оскільки багатообіцяючі випробування вакцин допомогли розвіяти негативний фон через рекордне зростання числа нових випадків інфекції та смертей у всьому світі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Великобританія почала вакцинацію на цьому тижні, а Сполучені Штати можуть розпочати вакцинацію вже в найближчі вихідні. Канада в середу затвердила свою першу вакцину, перші щеплення повинні бути зроблені наступного тижня.

"Ціни на нафту зростають в очікуванні можливого схвалення FDA вакцини Pfizer, оскільки відновлення економіки в Азії змушує китайські та індійські нафтопереробні підприємства купувати більше нафти", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Зовнішні радники Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США проголосували за екстрене використання вакцини Pfizer, що дало можливість агентству дозволити її використання для вакцинації.

Нагадаємо, 10 грудня ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.