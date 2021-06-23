Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом

В Україні виявили 835 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Донецькій областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Вчора в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року, менше 300 випадків, а сьогодні на 500 заражень більше.
Госпіталізували 419 осіб, померли 70 людей, а одужали 2292 пацієнти. Протестували методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8 135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.
Захворіло в Україна 2 230 977 осіб, одужала 2 155 261 особа, а померли 52 123 пацієнти.