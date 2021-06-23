ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом

Новость на русском →
Київ, Середа 23 червня 2021 08:15
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 835 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Донецькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Вчора в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року, менше 300 випадків, а сьогодні на 500 заражень більше.

За добу

Госпіталізували 419 осіб, померли 70 людей, а одужали 2292 пацієнти. Протестували методом ПЛР - 26 280 осіб, методом ІФА - 8 135 осіб, експрес-тестами - 13 782 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.


За весь час пандемії в Україні:

Захворіло в Україна 2 230 977 осіб, одужала 2 155 261 особа, а померли 52 123 пацієнти.

Нагадаємо, в Україні допустили стрімке поширення коронавірусу "Дельта".

Зазначимо, послаблення обмежень на КПВВ можуть посити ризики спалаху коронавірусу "Дельта" на сході.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб