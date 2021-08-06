Ріст випадків: в Україні 1081 новий випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1081 новий випадок коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Херсонській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 516 осіб; летальних випадків - 16; одужали - 478 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 19 929 осіб, методом ІФА - 7 546 осіб, експрес-тестами - 15 122 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
За весь час пандемії в Україні: