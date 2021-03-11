Росію в ОБСЄ звинуватили в підриві довіри до вакцин

За словами Остриєн, члени ОБСЄ визнають важливий внесок незалежних, вільних і плюралістичних ЗМІ в поширенні точної інформації та протидії поширенню дезінформації під час пандемії.

"Тому прикро, що чотири російські онлайн-платформи, пов'язані з російськими спецслужбами, були помічені у поширенні дезінформації про неросійські вакцини (включаючи вакцини, вироблені Pfizer і Moderna)", - заявила вона.

Остриєн додала, що США поділяють мету максимально широкого поширення безпечних і ефективних вакцин у регіоні ОБСЄ й у всьому світі.

Вашингтон має намір до 2022 року виділити два мільярди доларів на фінансування Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), що зробить країну найбільшим донором ініціативи COVAX.