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Російської вакцини від коронавірусу не існує, - Радуцький

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 05:16
Російської вакцини від коронавірусу не існує, - Радуцький
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що наразі не йдеться про виробництво в Україні російської вакцини від коронавірусу. Причина цього в першу чергу те, що вона ніде не сертифікована і не зареєстрована.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

За його словами російської вакцини не існує, адже "Спутник V" - це поки кандидат, який ще не пройшов сертифікацію і реєстрацію в країнах, де дуже сувора реєстраційна політика. Наприклад, у ЄС, США, Японії, Швейцарії.

"Я не чув, що в якійсь із цих країн була зареєстрована або авторизована російська вакцина. Скоріше за все, це кандидат, але це не вакцина, тому сьогодні виробляти те, що не існує - неможливо", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, в Туреччині відмовилися від ідеї закупити російську вакцину від коронавірусу. Причиною тому відсутність належної лабораторної перевірки.

Водночас в середині жовтня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключав можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу. При цьому він зазначив, що вакцину можуть купити тільки в тому випадку, якщо вона буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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Новини України Суспільство Михайло Радуцькийвакцина от коронавирусаКоронавірус

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