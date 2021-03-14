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Російською вакциною "Супутник V" вакцинувалися 7 млн осіб

Автор: Даша Харченко

Директор російського Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що щеплення від коронавірусу вакциною "Супутник V" зробили 7 млн людей у світі. У Росії - 5,3 млн осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс.

В РФ "Супутником" вакцинувалося 3,7% населення.

Гінзбург вважає, що тим, хто перехворів, на коронавірус потрібно робити щеплення при низькому рівні захисних антитіл. За його словами, "Супутник V" нібито "захищає від зараження у 91,6% випадків і в 100% захищає від можливості госпіталізації".

Російську вакцину схвалили до використання в 51 країні.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі Кортні Остріен заявила, що Росія підриває довіру до вакцин. Москва розповсюджує дезінформацію про вакцини, ефективність і безпека яких науково доведена.

Крім того, нещодавно Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину від коронавірусу "Супутник V". Днями глава МОЗ Росії поговорив про це з гендиректором ВООЗ.

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