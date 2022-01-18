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У російському СІЗО спалах коронавірусу та корости. Там - 33 українські політв’язні

Автор: Марія Кучерявець

У СІЗО російського міста Ростов-на-Дону стався спалах коронавірусу та корости. Там незаконно утримують 33 українських політв’язні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян", - написала Денісова.

Вона наголосила, що від початку пандемії COVID-19 систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту українців у в'язницях.

"Втім, звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен назвала кількість українців, яких Росія переслідує з політичних та релігійних мотивів.

Додамо, також Денісова заявила про серйозні проблеми зі здоров’ям у полоненого бойовиками українця.

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