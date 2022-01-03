RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У російському Омську сталося масове отруєння дітей

Автор: Марія Кучерявець

У російському місті Омськ дев'ять дітей госпіталізували після відпочинку в спортивно-оздоровчому центрі. Попередньо, вони отруїлися парами хлору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Прокуратурою Кіровського округу Омська організовано перевірку за інформацією медичного закладу про госпіталізацію у нічний час 9 неповнолітніх із підозрою на отруєння парами хлору після відвідування 2 січня поточного року одного із спортивно-оздоровчих центрів в Омську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією екстрених служб, кілька сімей у неділю ввечері відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна".

"Під ранок дев'ять неповнолітніх надійшли до медичних установ Омська з ознаками отруєння хлором. Всі вони госпіталізовані, троє з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, шість - у легкому стані. Одна жінка залишилася вдома на амбулаторному лікуванні", - додають у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОмскМасове отруєння