У російському Омську сталося масове отруєння дітей

У російському місті Омськ дев'ять дітей госпіталізували після відпочинку в спортивно-оздоровчому центрі. Попередньо, вони отруїлися парами хлору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Прокуратурою Кіровського округу Омська організовано перевірку за інформацією медичного закладу про госпіталізацію у нічний час 9 неповнолітніх із підозрою на отруєння парами хлору після відвідування 2 січня поточного року одного із спортивно-оздоровчих центрів в Омську", - йдеться у повідомленні.

За інформацією екстрених служб, кілька сімей у неділю ввечері відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна".

"Під ранок дев'ять неповнолітніх надійшли до медичних установ Омська з ознаками отруєння хлором. Всі вони госпіталізовані, троє з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, шість - у легкому стані. Одна жінка залишилася вдома на амбулаторному лікуванні", - додають у повідомленні.