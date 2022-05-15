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Російський наступ на Донбасі втратив темп і сильно відстає від плану, - Міноборони Британії

Фото: російське вторгнення відстає від графіка (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Російський наступ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка. Незважаючи на невеликі початкові успіхи, Росії не вдалося домогтися істотних територіальних успіхів за останній місяць, а рівень виснаження сил зберігається незмінно високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, нав'язана Росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що проситиме Росію включити Херсонську область до складу Російської Федерації.

"Центральна частина початкового плану вторгнення Росії, швидше за все, полягала у використанні сфальсифікованих референдумів, щоб поставити більшість регіонів України під довгострокову проросійську владу", - вважають у відомстві.

Той факт, що Росії вдалося тільки нав'язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює нездатність російського вторгнення домогтися прогресу в досягненні своїх політичних цілей в Україні.

"Якщо Росія проведе референдум про приєднання в Херсоні, вона майже напевно зманіпулює результатами, щоб показати явну більшість на користь виходу з України. Громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжать демонструвати свою незгоду з російською окупацією", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Путін своєю промовою на параді в Москві 9 травня показав, що він не має підстав оголошувати про перемогу над Україною.

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