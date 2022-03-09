Російський загарбник спалив свій БТР, а потім здався зі зброєю і навіть формою (відео)

На допиті він сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці, бо здав не тільки зброю, але й форму, а перед тим сам спалив свій БТР.

Хома говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний "марш" і теплу зустріч місцевого населення в місті Бобровиця Чернігівської області.

"Цікаво, як розповідатиме нащадкам "бравий" розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?" - підписане відео від СБУ