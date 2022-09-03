Російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки" (перехоплення)

Російський окупант зізнався дружині про військовий злочин в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанти з дружиною.

"Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, вы**бал кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?" - каже окупант, відповідаючи на запитання дружини, яка не розуміє його слів. Своєю чергою, дружина окупанта розповіла про військових, які намагаються уникнути відправки в Україну. За її словами, з "16-го года болеют они".