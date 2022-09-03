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Російський військовий зізнався у вбивстві, порадивши дружині "гальмувати бабки" (перехоплення)

Фото: у новому перехопленні ГУР окупант зізнається дружині у вбивстві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський окупант зізнався дружині про військовий злочин в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР розмови окупанти з дружиною.

"Ты бабки тормозни, я здесь немножечко подкосячил, вы**бал кого не надо и по ходу с меня догоняшки будут, когда приеду. Военное преступление знаешь что это такое, нет?" - каже окупант, відповідаючи на запитання дружини, яка не розуміє його слів.

Своєю чергою, дружина окупанта розповіла про військових, які намагаються уникнути відправки в Україну. За її словами, з "16-го года болеют они".

Як повідомлялося, раніше із перехоплення ГУР стало відомо, що російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні. Зокрема, розстрілювали їх із гармати і переїжджали машиною.

Нагадаємо, в одному із перехоплень СБУ стало відомо, що російські війська "рівняють із землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.

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Війна в Україні