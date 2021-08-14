Російський військовий на Донбасі розстріляв товаришів по службі. Його вбили бойовики

За даними розвідки, кілька днів тому в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" після вживання групою військових спиртних напоїв між ними сталася бійка, в ході якої єфрейтор Цуприк відкрив стрілянину зі зброї і застосував гранату. В результаті загинули семеро людей-чотири найманці і троє місцевих жителів.

"Відомо, що підрозділ спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої "ДНР" виявив і ліквідував єфрейтора Цуприка", - наголошується в повідомленні ГУР.

Після цього, уточнили в розвідці, командування частини, де служив Цуприк, прийняло рішення звільнити його "заднім числом" - 9 серпня.

ГУР також опублікувало розшифровку переговорів бойовиків після ліквідації російського військового.

У розвідці зазначили, що історія з розстрілом товаришів по службі російським військовим викликала резонанс і в частині був проведений інструктаж командирів про обмеження використання мобільних телефонів для службових переговорів.