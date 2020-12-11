Російський суд заочно заарештував і оголосив у розшук нацгвардійця Марківа

Басманний суд Москви заочно заарештував військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Росіяни звинувачують його в нібито вбивство двох журналістів під Слов'янськом в 2014 році.

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з рішенням суду, Марківу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з моменту її затримання або екстрадиції в Росію. Йому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство двох і більше осіб).

Також за клопотанням Слідчого комітету РФ суд оголосив Марківа в розшук.

Нагадаємо, 3 листопада український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі. На наступний день нацгвардієць повернувся в Україну.

Раніше італійський суд визнав українського нацгвардійця Марківа винним у вбивстві італійського журналіста. Українець був засуджений до 24 років позбавлення волі. Українська сторона оскаржила це рішення в Апеляційному суді.

Також РБК-Україна писало, що поки ще не прийнято рішення, чи буде Марків звертатися в Європейський суд з прав людини з-за трирічного перебування в італійській в'язниці.