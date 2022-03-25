Російський олігарх Авен: Весь бізнес, який будували 30 років, повністю зруйнований

"Наш бізнес повністю зруйнований. Все, що ми будували 30 років, зараз повністю в руїнах. І ми повинні якось почати нове життя", - сказав він.

Авен, статок якого оцінювався в 5,3 млрд доларів, заявив, що не впевнений, чи зможе оплатити навіть найелементарніші рахунки. "Чи можу я дозволити найняти прибиральницю або водія? Я не воджу машину... може бути, моя падчерка буде водити. Ми не розуміємо, як вижити", - сказав він, як зазначає FT, в пентхаусі з двоповерховою їдальнею в багатому лондонському районі Сент-Джеймс.

Менш ніж через 20 днів 67-річному Авену загрожує висилка з Великобританії, пише FT.

Авен, який брав участь у зустрічі Володимира Путіна з бізнесом в Кремлі вторгнення в Україну, вважає санкції проти нього обмеження необґрунтованими. "Це дуже дивно, отримати санкції тільки за те, що ти зустрічаєшся з президентом. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. З Путіним я представляв "Альфа-Груп", а зовсім не себе", - повідомив він.

Авен заперечує твердження про те, що він близький до Кремля, заявив, що контакти з президентом необхідні для ведення бізнесу в Росії. І сказав, що коли з Кремля дзвонять, то у нього немає іншого вибору, окрім як відповісти.