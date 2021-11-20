Російський актор Гаркалін помер від наслідків коронавірусу
Народний артист Росії Валерій Гаркалін помер у віці 67 років. Публіці актор відомий за фільмами "Катала" та "Ширлі-Мірлі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення сайті Російського інституту театрального мистецтва (ГИТИСс).
Російські ЗМІ повідомляють, що Гаркалін помер у лікарні від наслідків коронавірусу.
Про те, що Гаркалін потрапив в реанімацію з коронавірусом, стало відомо на початку жовтня. У нього було 75-85% ураження легень і його підключили до апарату штучної вентиляції.
Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року в Москві. Закінчив музичне училище ім. Гнесіних і режисерський факультет ГИТИС.
Зоряною годиною в російському кінематографі стала комедія" Ширлі-Мирлі " (1995), де Гаркалін зіграв братів-близнюків Шніперсона, Кролікова і Алмазова.