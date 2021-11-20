ru ua
Сб, 20 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Російський актор Гаркалін помер від наслідків коронавірусу

Новость на русском →
Субота 20 листопада 2021 13:28
Автор: Олександр Білоус

Народний артист Росії Валерій Гаркалін помер у віці 67 років. Публіці актор відомий за фільмами "Катала" та "Ширлі-Мірлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення сайті Російського інституту театрального мистецтва (ГИТИСс).

Російські ЗМІ повідомляють, що Гаркалін помер у лікарні від наслідків коронавірусу.

Про те, що Гаркалін потрапив в реанімацію з коронавірусом, стало відомо на початку жовтня. У нього було 75-85% ураження легень і його підключили до апарату штучної вентиляції.

Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року в Москві. Закінчив музичне училище ім. Гнесіних і режисерський факультет ГИТИС.

Зоряною годиною в російському кінематографі стала комедія" Ширлі-Мирлі " (1995), де Гаркалін зіграв братів-близнюків Шніперсона, Кролікова і Алмазова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Залишилося мало часу, щоб перешкодити Росії: NY Times про загрозу вторгнення в Україну
Залишилося мало часу, щоб перешкодити Росії: NY Times про загрозу вторгнення в Україну
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи