Російських військових вважають "бидлом" та не дають відпусток з війни, - перехоплення ГУР

Російським військовим не дають відпусток під час війни з Україною. Замість цього оформлюють фальшиві звіти про звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР МО розмови окупанта з дружиною.
Як заявив російський військовий, судячи зі звітів, він був у відпустці ще місяць тому, "бухав та кайфовав", але насправді перебуває на фронті.
"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - сказав окупант дружині.
Він також скаржиться на "козла-комбрига", який вже декілька разів оформлював собі фальшиві поранення та декілька місяців "покайфовал где-то там в Москве".
Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські сили вторгнення втратили темп і не зможуть атакувати широким фронтом. За його словами, Україна з часом звільнить окуповані території.
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