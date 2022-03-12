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Російських військових, які розстрілювали мирні українські міста, звільняють заднім числом

Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 17-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Окупантів, які жорстоко нищили міста, звільняють заднім числом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Зокрема, росіяни, які віддавали накази та розстрілювали мирні українські населені пункти, звільняють заднім числом. Таким чином вони намагаються уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Однак зазначається, що це їм не допоможе.

"Такими дешевими маніпуляціями вони навряд зможуть змити кров невинних зі своїх рук", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом "кадирівці" розстріляли 12 поранених окупантів.

Також ми писали, що під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів та ще 2 взяли в полон.

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