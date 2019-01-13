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Російські лікарі не підтвердили у політв'язня Клиха рак шкіри, - омбудсмен РФ

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 15:24
Російські лікарі не підтвердили у політв'язня Клиха рак шкіри, - омбудсмен РФ
Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

Російський омбудсмен повідомила, що Клиху були зроблені усі необхідні аналізи

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що лікарі не підтвердили діагноз рак шкіри в українського політв’язня Станіслава Клиха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Денісову в Facebook.

Москалькова заявила, що зі слів уповноваженого з прав людини у Челябінській області Клиху були зроблено усі необхідні аналізи, які не підтвердили можливий діагноз раку шкіри.

"Буду звертатись до консула для перевірки цiєї iнформацiї", - додала український омбудсмен.

Раніше повідомлялось, що мати утримуваного в РФ політв’язня Станіслава Клиха повідомила про погіршення стану здоров’я її сина. За словами Тамари Клих, Станіслав скаржиться на сильний біль у серці, нирках, печінці, має проблеми з ногами та підозрює ймовірне захворювання на рак шкіри.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що активіста Бекірова в понеділок відвезуть в лікарню. За словами Москалькової, хворий на діабет Бекіров має експрес-прилади для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним.

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