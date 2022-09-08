RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська вбили ще сімох цивільних на Донеччині

Фото: російські війська вбили ще сімох цивільних в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 810 мирних жителів, ще 2025 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Зокрема, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків, гімназію та ЛЕП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьРосійська Федерація