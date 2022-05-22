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Російські війська зруйнували 58 об'єктів у Донецькій області. Є загиблі

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Юлія Бойко

За минулу добу російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донецької області і зруйнували 58 цивільних об'єктів. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції.

Повідомляється, що в результаті обстрілів зруйновано понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об'єкти життєзабезпечення. Противник вдарив по наступних населених пунктах:

  • Бахмут
  • Соледар
  • Авдіївка
  • Святогірськ
  • Миколаївка
  • Торецьк
  • Залізне
  • Райгородок
  • Ласточкине
  • Первомайське
  • Ярова
  • Сіль

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (facebook.com/UA.National.Police)

Також повідомляється, що противник застосував авіацію, танки, важку артилерію і реактивні системи залпового вогню "Град". Відкрито кримінальні справи за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області російські війська йдуть у наступ на чотирьох напрямках, намагалися штурмувати кілька населених пунктів та обстрілювали українські позиції під Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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Донецька областьВійна Росії проти України