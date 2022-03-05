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Російські війська розстріляли мітинг проти окупації в Новопскові. Є поранені

Автор: Ілона Свиридова

Російські війська відкрили вогонь по мирних протестувальниках у Новопскові Луганської області. В результаті поранені три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

"Люди намагалися зупинити росіян, які відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів. Їм байдуже, хто навпаки, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалості", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше видання Forbes підрахувало, що станом на десятий день війни Росії проти України знищено російської військової техніки приблизно на 3 млрд доларів.

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ЛуганськВійна Росії проти України