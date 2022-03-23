Російські війська проводять перегрупування для відновлення контрнаступів, - Міноборони Британії

Російські війська в Україні проводять перегрупування, перш ніж продовжити великомасштабні наступальні операції. При цьому на півночі країни бою залишаються в основному статичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Російські війська намагаються охопити українські сили на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні. Російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і просунутися на захід у напрямку Одеси", - йдеться в повідомленні.