Російські війська продовжують переміщення територією Білорусі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомляє про переміщення російських військових територією Республіки Білорусь з метою ротації підрозділів. Також зазначається, що частина білоруських військових залишається на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Генштаб ЗСУ повідомив про пересування російських військових по території Білорусі. За інформацією ЗСУ, метою цих переміщень є ротація підрозділів, які зазнали значних втрат.

"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців." - заявляють у Генштабі.

Також у повідомленні наголошується, що частина білоруських військових залишаються на полігонах.