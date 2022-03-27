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Російські війська продовжують переміщення територією Білорусі, - Генштаб

Фото: Білоруські військові (rbc.ua)
Автор: RBC.UA

Генштаб ЗСУ повідомляє про переміщення російських військових територією Республіки Білорусь з метою ротації підрозділів. Також зазначається, що частина білоруських військових залишається на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Генштаб ЗСУ повідомив про пересування російських військових по території Білорусі. За інформацією ЗСУ, метою цих переміщень є ротація підрозділів, які зазнали значних втрат.

"Зазначені заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців." - заявляють у Генштабі.

Також у повідомленні наголошується, що частина білоруських військових залишаються на полігонах.

Зазначимо, частина генералів Білорусі лобіюють вступ у війну.

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