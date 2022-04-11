Російські війська можуть застосовувати фосфорні бомби в битві за Маріуполь, - розвідка Британії

Застосування російськими військами фосфорних бомб в Донецькій області підвищує ймовірність їх майбутнього застосування в Маріуполі в міру посилення боїв за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У Міноборони Британії підкреслили, що, те що Росія продовжує використовувати "некеровані бомби", знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.

"Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання", - йдеться в повідомленні.