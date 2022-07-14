Російські війська знову били по Криворізькому району

Російські війська вночі та вранці обстрілювали Криворізький район Дніпропетровської області. Під ворожу атаку потрапила знову Зеленодольська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
"Російська орда вночі і ранком обстріляла Криворізький район.Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - написав Резніченко.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, нещодавно російські війська вдарили з реактивної артилерії по Нікопольському району.
Додамо, вночі 11 липня окупанти обстріляли з РСЗВ Криворізький район.
Крім цього, 9 липня, росіяни обстріляли Кривий Ріг з "Торнадо-С". Внаслідок чого загинули дві людини.
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