Російські військові в Казахстані, арешт майна Порошенка, бустерна вакцинація в Україні: новини за 6 січня

До Казахстану прибули перші підрозділи російських військових, суд заарештував усе майно колишнього президента Петра Порошенка, Україна запроваджує бустерну вакцинацію від COVID для всіх старших 18 років. Докладніше про те, що сталося у четвер, 6 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Перші російські військові прибули в Казахстан: що відбувається в країні

Суд заарештував все майно Порошенка

Печерський районний суд Києва заарештував все майно колишнього президента Петра Порошенка. Рішення прийнято у справі про державну зраду. Як уточнили в Офісі генпрокурора, заарештовано майно Порошенка, яке належить йому відповідно до інформації з реєстрів. Зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

У грудні колишньому президентові оголосили підозру у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР". Ще одним фігурантом цієї "вугільної справи" є нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх старше 18 років

Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. На даний момент мова йде про українців старше 18 років.

Період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19. Для бустерної дози перевага віддаватиметься м-РНК-вакцинам - Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною раніше була щеплена особа.

Латвія відправить Україні зброю та військову техніку

Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс повідомив про виділення Україні зброї та військової техніки. З такою заявою він виступив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком.

Міністр та посол вже узгодили зміст гуманітарного вантажу, який відправиться в Україну. Як зазначив глава латвійського Міноборони, хоч Україні і не є членом НАТО, але залишається європейським союзником, та фактично захищає Європу.

Держдеп проти нових санкцій щодо "Північного потоку-2"

Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" з протидії Росії. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що у разі прийняття цього закону, він лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні", - пояснив Прайс журналістам.

Український літак "Руслан" доправив для SpaceX турецький супутник для запуску в космос (фото)

Український літак-гігант "Руслан" (Ан-124-100) авіакомпанії "Антонов" перевіз новий турецький супутник Turksat 5b для запуску в космос на ракеті американської аерокосмічної компанії Ілона Маска SpaceX.

Цінний і делікатний вантаж крилатий гігант доправив з Тулузи у Франції, а сам запуск здійснювався з мису Канаверал у США, де знаходиться майданчик для запуску космічних кораблів (фото).

На Закарпатті затопило село, а річка Тиса підступає до Виноградова (відео, фото)

На Закарпатті через інтенсивні дощі, підняття паводкових вод було підтоплено близько двох сотень домогосподарств у різних районах, і в деяких населених пунктах стихія призвела до значних потопів. Найсильніше постраждало село Великі Ком'яти, а біля Виноградова зараз спостерігається стрімке підняття води.

Що відбувається в підтопленому населеному пункті, а також фото і відео повені на Закарпатті - в матеріалі Styler.

Сніг, дощі та мороз до -15: прогноз погоди на різдвяні вихідні

На різдвяні вихідні - 7, 8, 9 січня - в Україні очікується холодна погода. Місцями можливий сніг, дощі, а на дорогах ожеледиця.

Детальніше про погоду у найближчі дні – в матеріалі РБК-Україна.