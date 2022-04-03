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Російські солдати і офіцери масово відмовляються воювати в Україні, - Генштаб ЗСУ

Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Для заповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводяться як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Морально-психологічний стан особового складу противника і рівень мотивації залишається вкрай низьким. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення в пункти постійної дислокації.

Тривають систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння і військову техніку в безпосередній близькості від житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство щодо місцевих жителів, займаються мародерством і пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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