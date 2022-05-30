Російські солдати ледь не розстріляли генерала, який примушував їх йти в наступ, - перехоплення

Російські контрактники ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону. Вони приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення телефонної розмови одного з загарбників, яку перехопила СБУ .

Як свідчить перехоплення, солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової у Донецькій області.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", - розповідає дружині загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта - загинули чи поранені.