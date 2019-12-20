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Російські снайпери в Мар'їнці вбили місцевого жителя, - штаб ООС

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 08:46
Російські снайпери в Мар'їнці вбили місцевого жителя, - штаб ООС
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

За даними розвідки, нещодавно на Донбас з Росії прибули випускники снайперської школи

Російські снайпери застрелили місцевого жителя у Мар'їнці, в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє штаб ООС, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, протягом останніх днів на ділянці фронту поблизу Мар'їнки панує неспокійна ситуація.

"Окупаційні збройні формування ведуть вогонь по позиціях українських військових з гранатометів і стрілецької зброї. Дошкуляють і російські снайпери. Майже кожен день армійці спостерігають поодинокі прицільні постріли з боку ворога", - йдеться в повідомленні.

Так, 18 грудня на одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого обстрілу біля власного двору отримав поранення мирний житель. Снайпер поранив його у живіт, від чого чоловік помер.

"За даними армійської розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. Нещодавно на Донбас з Росії заїхали випускники снайперської школи. І зараз поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити й відточують стрілецькі навички", - зазначають у штабі ООС.

Загибель цивільного в Мар'їнці. Відео

Загибель цивільного в Мар'їнці. Відео

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 19 грудня 2019 р.

Нагадаємо, вчора на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

За даними Генштабу, з початку 2019 року на Донбасі в районі операції Об'єднаних сил загинуло 97 українських військових.

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