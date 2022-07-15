RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські ЗМІ підтвердили загибель понад 4700 окупантів у війні проти України

Фото: у Росії підтвердили загибель понад 4700 військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські журналісти станом на 15 липня підтвердили загибель щонайменше 4 760 військових РФ, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

Варто зазначити, що ця цифра переважно говорить про жертви, яких вдалося поховати в Росії.

За даними ЗМІ, найчастіше на війні в Україні гинуть солдати з бідних регіонів, у тому числі національних республік. У лідерах Дагестан і Бурятія. Там військовослужбовців ховають майже щодня.

Журналісти називають кілька причин такої "тенденції", серед яких демографія і відсталість регіонів. Через низькі зарплати і безробіття служба в армії вкрай популярна серед жителів національних республік, про що говорить і велика кількість військових частин в регіонах.

Крім того, з 4 760 підтверджених смертей військових кожна шоста - загибель офіцера (807 випадків). Найбільших втрат зазнали елітні і найбільш боєздатні війська Росії - ВДВ, морська піхота і спецназ.

З початку повномасштабної війни в Росії лише двічі називали ймовірні втрати 2 і 25 березня. Тоді в Міноборони РФ озвучили цифри 498 і 1 351 людина.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила приблизно 38 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України