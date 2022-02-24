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Російські РСЗВ обстріляли село в Херсонській області, загинув прикордонник

Автор: Сергей Новиков

В ході нападу на Україну російські війська накрили вогнем реактивних систем залпового вогню село Преображенка в Херсонській області. В результаті загинув прикордонник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС України.

"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Росія розпочала вторгнення в Україну з Криму.

Нагадаємо, до цього головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомляв, що серед українських військових поки що не було втрат під час нападу Росії на Україну.

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