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Російські окупанти у розмовах підтвердили, що самі обстріляли Брянську область

Фото: окупанти підтвердили, що самі обстріляли Брянську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у телефонних розмовах з рідними підтверджують, що самі обстріляли село Клімово у Брянській області. Таким чином Росія хоче звинуватити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В одній з перехоплених розмов окупант, який знаходиться у Донецькій області, зізнався, що вони самі ж атакували населений пункт для дискредитації Збройних Сил України.

"Так треба. Так роблять для того, щоб типу хохли провокують. І ось тому потрапляють... Така ж х*рня була і в чеченську війну. Квартири підривали в Москві, на кшталт, що це терористи. Насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна - ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Клімового.", - сказав російський солдат.

Також військовий додав, що збирається написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, вчора російські спецслужби звинуватили Україну у обстрілі Брянської області.

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