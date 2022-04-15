Російські окупанти у розмовах підтвердили, що самі обстріляли Брянську область

Російські окупанти у телефонних розмовах з рідними підтверджують, що самі обстріляли село Клімово у Брянській області. Таким чином Росія хоче звинуватити Україну.

В одній з перехоплених розмов окупант, який знаходиться у Донецькій області, зізнався, що вони самі ж атакували населений пункт для дискредитації Збройних Сил України.

"Так треба. Так роблять для того, щоб типу хохли провокують. І ось тому потрапляють... Така ж х*рня була і в чеченську війну. Квартири підривали в Москві, на кшталт, що це терористи. Насправді це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна - ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Клімового.", - сказав російський солдат.

Також військовий додав, що збирається написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.