Російські окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку під Миколаєвом

Як повідомила голова Миколаївської ОДА з гуманітарних питань Ганна Замазаєва, на "Кіровоградській" трасі російські окупанти цинічно розстріляли зміну жінок-вихователів дитячого будинку. Вони їхали на мікроавтобусі з емблемою Червоного Хреста, щоб змінити колег.

Після обстрілу мікроавтобус загорівся. За попередньою інформацією, три жінки загинули. Ще двоє були поранені, але змогли дістатися до позиції українських військових, де їм надали допомогу.

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