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Російські окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку під Миколаєвом

Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку, які їхали на зміну. Мікроавтобус був з маркуванням Червоного Хреста, але навіть це не зупинило військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОДА.

Як повідомила голова Миколаївської ОДА з гуманітарних питань Ганна Замазаєва, на "Кіровоградській" трасі російські окупанти цинічно розстріляли зміну жінок-вихователів дитячого будинку. Вони їхали на мікроавтобусі з емблемою Червоного Хреста, щоб змінити колег.

Після обстрілу мікроавтобус загорівся. За попередньою інформацією, три жінки загинули. Ще двоє були поранені, але змогли дістатися до позиції українських військових, де їм надали допомогу.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти вдарили по складу побутової хімії під Києвом.

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