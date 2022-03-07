Російські окупанти розстріляли мера Гостомеля

Російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Приліпка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гостомельську селищну раду.
"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти... Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорік отримав поранення під час створення гуманітарних коридорів.
Також РБК-Україна повідомляло, що 4 березня ВСУ змогли відбити Гостомель у російських загарбників.
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