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Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ: загинули дві людини

Окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області. Внаслідок цього дві людини загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ще зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську.

Також вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька. Зокрема, три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей.

Зазначається, що двох людей вдалося врятувати та один загигув.

Окрім того, ввечері окупанти вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська та пошкодили будівлю комунальної служби.

"Упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що з Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб.

Також ми писали, що у Лисичанську двоє дітей отримали важкі травми внаслідок обстрілу окупантів.

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