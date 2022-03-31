Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ: загинули дві людини

За його словами, ще зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську.

Також вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька. Зокрема, три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей.

Зазначається, що двох людей вдалося врятувати та один загигув.

Окрім того, ввечері окупанти вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська та пошкодили будівлю комунальної служби.

"Упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні 3 поранених жителів Новотошківського до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли міста у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)