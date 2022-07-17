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Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська знову обстріляли територію Дніпропетровської області. Ворог атакував Криворізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно. Хай неділя буде тихою", - написав Резніченко.

Нагадаємо, 12 липня росіяни також обстріляли Зеленодольськ Криворізького району зі ствольної артилерії та "Ураганів".

Додамо, цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

При цьому вчора ворог випустив по Нікополю 53 ракети, є загиблі та поранені.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України