Російські окупанти знову обстріляли Криворізький район

"Під вогонь потрапила Апостолівська громада. На щастя, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно. Хай неділя буде тихою", - написав Резніченко.

Нагадаємо, 12 липня росіяни також обстріляли Зеленодольськ Криворізького району зі ствольної артилерії та "Ураганів".

Додамо, цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

При цьому вчора ворог випустив по Нікополю 53 ракети, є загиблі та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.