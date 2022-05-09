RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, вже в полоні дають свідчення, - СБУ

Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді, усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На відео - бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

"У кожного полоненого - своя історія, але призначення одне - бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже радіють, що вціліли", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів. З'ясувалось, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні