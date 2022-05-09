Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, вже в полоні дають свідчення, - СБУ

На відео - бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

"У кожного полоненого - своя історія, але призначення одне - бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже радіють, що вціліли", - повідомили в СБУ.