Російські окупанти чотири рази зірвали "тишу", стріляли біля Шумів і Майорська

Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми.

Поблизу Південного російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська - зі стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що на обстріл з боку противника українські захисники відкривали вогонь. Втрат серед ЗСУ немає.

З початку поточної доби, 19 лютого, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.