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Російські окупанти гатять по прикордонних районах України (фото наслідків)

Фото: окупанти б'ють по прикордонних районах України (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворог обстріляв Сумську та Харківську області із авіації, мінометів та артилерії. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, під вогнем росіян опинилися Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Новослобідська громади Сумської області та Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумською.

"Водночас ніч в Сумській області минула спокійно", - додають в ДПСУ.

Як повідомлялося, окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області вранці 9 вересня. Внаслідок вибуху постраждали також ліцей, два приватні будинки та дитсадок, що знаходяться поруч.

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