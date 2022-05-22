Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - Одеська ОВА

Росії бракує особового складу в морську піхоту. Записують корабельних коків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Братчука.
Він зазначив, що в цілому ніч в Одесі пройшла спокійно. Сили оборони виконують бойові завдання.
"У морпіхи записують корабельних коків і начальників гальюнів з інших суден і підрозділів Чорноморського флоту - не вистачає особового складу", - розповів Братчук.
Нагадаємо, 20 травня російські окупанти вже обстрілювали Одеську область. Ракета потрапила до вбиральні.
Наступного дня російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. Попри руйнування об'єкта, ніхто не постраждав.
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