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Російські морпіхи відчувають нестачу особового складу, - Одеська ОВА

Фото: російські морпіхи відчувають нестачу особового складу (flot.com)
Автор: Артур Родивилов

Росії бракує особового складу в морську піхоту. Записують корабельних коків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Братчука.

Він зазначив, що в цілому ніч в Одесі пройшла спокійно. Сили оборони виконують бойові завдання.

"У морпіхи записують корабельних коків і начальників гальюнів з інших суден і підрозділів Чорноморського флоту - не вистачає особового складу", - розповів Братчук.

Нагадаємо, 20 травня російські окупанти вже обстрілювали Одеську область. Ракета потрапила до вбиральні.

Наступного дня російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. Попри руйнування об'єкта, ніхто не постраждав.

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Одеса