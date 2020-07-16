Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від коронавірусу, - NCSC

Пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді. Зафіксовано хакерські атаки з використанням шкідливих програм і фішингу.

Про це йдеться в спільній заяві Британії, США і Канади, опублікованій на сайті британського Національного центру кібербезпеки (NCSC).

У заяві йдеться, що хакерські атаки здійснює угрупування APT29 , яке також відоме як Cozy Bear. За словами, директора по операціях NCSC Пола Чичестера, хакери майже напевно діють у складі російських спецслужб.

"Ми засуджуємо ці мерзенні нападі на тих, хто виконує життєво важливу роботу по боротьбі з пандемією коронавірусу", - заявив він.

Як пише Reuters, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вже спростував звинувачення, які "не підкріплені доказами".

У заяві NCSC уточнюється, що хакери використовували фішинг і шкідливі програми.

"APT29, ймовірно, продовжить атакувати організації, що беруть участь у дослідженнях і розробках вакцин проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки; в Лондоні стверджують, що Москва незаконно публікувала конфіденційні документи, які стосувалися нової угоди про вільну торгівлю між Британією та США.