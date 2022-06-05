Російські дезертири намагалися втекти з України, їх силоміць повернули на фронт

Один із російських підрозділів намагався перетнути державний кордон, тікаючи з України. Однак окупанти затримали своїх дерезтирів та під дулами автоматів повернули на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.
Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.
Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України.
Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії зс рф що діють на Лиманському напрямку і нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
Нагадаємо, особовий склад збройних сил противника деморалізовано, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Це призводить до відмови солдатів і офіцерів від участі в бойових діях.
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