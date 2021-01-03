Російська вакцина тягне за собою великі ризики, - Порошенко

Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії ”Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "5 каналу".

Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.

"У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини - крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики", - переконаний Порошенко.

Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.

"Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов’язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна підписала перший контракт на поставку вакцини від COVID тільки в кінці грудня з вини "спалаху національного егоїзму" у світі.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцин від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Перший транш складе 700 тисяч доз.