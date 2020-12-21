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Російська вакцина від COVID-19 пройшла реєстрацію в Білорусі

Понеділок 21 грудня 2020 13:20
Російська вакцина від COVID-19 пройшла реєстрацію в Білорусі
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство охорони здоров'я Білорусі вирішило про сертифікацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Відомство видало реєстраційне посвідчення, після чого вона може бути допущена до реалізації та медичного застосування на території країни.

Про це повідомляє БелТА.

"Ми стали першою країною, яка взяла участь у клінічних випробуваннях вакцини "Супутник V". Сьогодні ми можемо офіційно заявити, що, за наявними на сьогодні даними, вакцина безпечна та ефективна, серйозних або непередбачених побічних ефектів виявлено не було", - сказав міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич.

У Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ) підтвердили, що вакцина Супутник V отримала перше закордонне реєстраційне посвідчення - в Білорусі. Глава РФПІ Кирило Дмитрієв, заявив, що на території Білорусі також буде налагоджено виробництво вакцини.

Нагадаємо, у Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу. На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно буде вироблено 2 млн доз.

Також раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.

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