Російська еліта отримала вакцину від COVID-19 з побічними ефектами, - Bloomberg

Десятки представників російської ділової та політичної еліти отримали доступ до експериментальної вакцини проти COVID-19 ще у квітні 2020. Вакцина може викликати побічні ефекти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, вакцина була розроблена інститутом ім. Гамалії в Москві. Прототипом є вірусна векторна вакцина, заснована на людському аденовірусі - вірусі застуди - злитим з білком шипа SARS CoV-2, щоб стимулювати імунну відповідь.

Програма, в рамках якої бізнесменам урядовцям була надана можливість добровільно брати участь у прийомі доз експериментальної вакцини, є законною, але тримається в секреті, зазначає агентство.

За словами дослідника, знайомого з програмою, до неї було залучено кілька сотень людей. Агентство Bloomberg підтвердило десятки, але жоден з них не дозволив опублікувати їх прізвища.

У той же час директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології ім. Гамалії МОЗ Росії Олександр Гінзбург заявив, що не знає про доступ російських політиків і бізнесменів до російської вакцини від COVID-19.

"Нічого не знаю про великих (бізнесменів. - ред.), і про дрібних теж", - сказав Гінцбург агентству "Інтерфакс".

Один з топ-менеджерів, який приймав вакцину, сказав, що у нього немає побічних ефектів. Він сказав, що вирішив ризикнути брати участь в експерименті, щоб жити нормальним життям і проводити ділові зустрічі. Інші учасники повідомили про лихоманку і м'язові болі після отримання уколов.

Деякі керівники великих компаній заявили, що відмовилися від пропозиції, оскільки вакцина все ще потребує тестуванні і ще не підтверджена як безпечна. Один бізнесмен заявив, що він відмовився від участі після того, як його лікар сказав йому, що потрібно хоча б рік, щоб зрозуміти ризики.

Російська вакцина схожа на вакцину, що розробляється китайською компанією CanSino Biologics, яка вже знаходиться на другій стадії випробувань з подальшими планами у Канаді.

Канада була серед країн - поряд з США і Великою Британією - які минулого тижня звинуватили підтримуваних урядом РФ хакерів в спробах вкрасти секрети зусиль по створенню вакцини проти Covid-19.

Як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, в середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців.