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Російська авіаційна галузь через санкції незабаром опиниться на рівні Ірану і КНДР, - CNN

Автор: Олександр Білоус

Російська економіка страждає від все більш жорстких західних санкцій за її вторгнення в Україну. Авіалінії країни виявилися практично відрізаними від більшої частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Санкції, введені Сполученими Штатами і Європейським союзом, призвели до того, що два найбільших світових авіавиробника, Boeing і Airbus, більше не можуть поставляти запчастини або проводити технічне обслуговування російських авіакомпаній. Те ж саме відноситься і до виробників реактивних двигунів.

"Через рік в Росії зникне будь-яка життєздатна галузь авіаперевезень", - сказав Річард Абулафія, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Він сказав, що авіаційна галузь країни незабаром може опинитися десь між сильно санкціонованими галузями в Ірані та Північній Кореї.

Це створює серйозну проблему для економічної активності Росії в цілому.

Росія є найбільшою країною у світі за площею суші, більш ніж у два рази перевищує розмір континентальної частини Сполучених Штатів. Їй потрібна життєздатна авіаційна галузь, щоб її економіка працювала, сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки в Атлантичній раді, міжнародному аналітичному центрі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України