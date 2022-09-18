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Росіянки просять окупантів привезти "трофеї" з убитих українців (перехоплення)

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Київ, Неділя 18 вересня 2022 11:00
Росіянки просять окупантів привезти "трофеї" з убитих українців (перехоплення) Фото: росіянки просять окупантів привезти "трофеї" з убитих українців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські жінки просять своїх чоловіків привозити з війни так звані "трофеї" з тіл убитих українців. Такі як шеврони, кителі чи берці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів, яку перехопила СБУ.

"Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, та відрізані голови - ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков’я", - зазначають в СБУ.

Як чути з перехопленої розмови, росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК "Вагнер" й тоді він зможе подарувати їй навіть "відрізану людську голову".

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - розповідає жінка про плани своєму нареченому-окупанту.

Крім того, росіянка каже, що без військової куртки, або як її ще називають "кітеля", "дорога додому для окупанта закрита", адже вона планує використовувати "хахляцкий китель" у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

"Аморальність російського війська пробила чергове дно. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним. Міжнародний трибунал вже чекає на цих покидьків і кожен з них отримає по заслугам!" - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій окупант плаче у слухавку дружині, зізнаючись, що змушений воювати з пораненнями.

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